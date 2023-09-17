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Melek Tanker hayatının şokunu yaşadı! Annesinin nişanlısı 'kucağıma oturuyorsun' diyerek...

Melek Tanker hayatının şokunu yaşadı! Annesinin nişanlısı 'kucağıma oturuyorsun' diyerek...

Oyuncu Melek Tanker annesinin nişanlısı tarafından şoke eden bir tacize maruz kaldı. C.A isimli kişi oyuncuya "Seni rüyamda gördüm, kucağıma oturuyorsun" diyerek tehditler savurdu. Oyuncu Melek Tanker yaşananlardan sonra hemen şikayetçi oldu.

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Yoga eğitmenliği yapan ayını zamanda tiyatro ve dizilerde de oynayan Melek Tanker'in taciz iddiası gündem oldu. Annesinin nişanlısı tarafından tacize maruz kaldığını iddia eden ünlü oyuncu soluğu savcılıkta aldı.

Annesinin 61 yaşındaki nişanlısı C. A.'nın sözlü tacizleri ve tehditleri sonucu psikolojisinin bozulduğunu belirten Tanker, şikayet dilekçesinde ilginç iddialara da yer verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Melek Tanker, annesinin nişanlısının "Seni rüyamda gördüm, kucağıma oturuyorsun, bana sarılıyorsun" şeklinde sözler söylediğini ve ardından tehditler savurduğunu söyledi.

Tanker'in şikayeti üzerine şüpheli C. A. hakkında 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan C. A. suçlamaları reddetti.

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