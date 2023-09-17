BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  SPOR

İnter Milan'ı farka boğdu tepki çeken kareografiye Hakan Çalhanoğlu yanıt verdi

İnter Milan'ı farka boğdu tepki çeken kareografiye Hakan Çalhanoğlu yanıt verdi

İtalya Ligi Serie A'nın 4. haftasında oynanan Milano derbisinde gülen taraf 5-1’lik skorla Inter oldu. Milan taraftarı, "İnter Sirki" başlıklı bir koreografide Türk bayrağı kullandılar. Karşılaşmada penaltıdan gol atan Hakan Çalhanoğlu maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi

Abone ol

İtalya Serie A’nın 4. haftasında Inter, derbi maçta Milan’ı konuk etti. Giuseppe Meazza’da oynanan zorlu müsabakada ev sahibi 5. dakikada Henrikh Mkhitaryan’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Inter’in yeni transferi Marcus Thuram 38. dakikada farkı 2’ye çıkartan golü kaydetti. Fransız oyuncu ilk kez çıktığı Milano derbisinde gol sevinci yaşadı. İlk yarısı bu sonuçla tamamlanan maçta konuk ekip 57. dakikada Rafael Leao’nun golüyle farkı 1’e indirdi.

Golün ardından baskısını arttıran Inter, 69. dakikada Mkhitaryan ile bir gol daha bulurken, maçta yeniden iki farklı üstünlük sağladı.

Hakan Çalhanoğlu penaltıdan gol attı

Lautaro Martinez’in düşürülmesiyle penaltı kazanan Inter’de, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu takımının 4. golünü attı. Derbide son gol Davide Frattesi’nin ayağından geldi. İtalyan oyuncu 90+3. dakikada 5. golü atarken, müsabakanın da skorunu tayin etti.

Bu sonucun ardından ligde 4’te 4 yapan İnzaghi’nin öğrencileri 12 puanla zirvede yer alıyor. Inter, ezeli rakibine karşı 49 yıl sonra 5 gollü galibiyete imza attı.

Maç sonrası paylaşım

 milli futbolcumuz, maç sonrası paylaşımında bu koreografiye cevap verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Melek Tanker hayatının şokunu yaşadı! Annesinin nişanlısı 'kucağıma oturuyorsun' diyerek...
Melek Tanker hayatının şokunu yaşadı! Annesinin nişanlısı 'kucağıma oturuyorsun' diyerek...
Uşak'ta korkunç kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 13 yaralı
Uşak'ta korkunç kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 13 yaralı
Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Vali Davut Gül'den açıklama
Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Vali Davut Gül'den açıklama
Trabzon'da Kuveytli turiste dayak olayı çözüldü Valilikten açıklama
Trabzon'da Kuveytli turiste dayak olayı çözüldü Valilikten açıklama
Kartal'da hız yapan araç ağaca çarptı: 3 hafif yaralı
Kartal'da hız yapan araç ağaca çarptı: 3 hafif yaralı
Adıyaman'da takla atan araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da takla atan araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İzmir'deki orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü 4 personel vardı
İzmir'deki orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü 4 personel vardı
Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti
Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti
Okan Buruk: Daha fazla gol bulabilirdik
Okan Buruk: Daha fazla gol bulabilirdik
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'ye sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'ye sert tepki gösterdi
Dries Mertens'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler
Dries Mertens'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler
Adana Demirspor, evinde Pendikspor'u yendi
Adana Demirspor, evinde Pendikspor'u yendi