Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nde hazine heyecanı! Jandarma güvenlik önlemi aldı, küpün içinden...

ADANA'da bulunan 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında bir küp bulundu. Küpün içinden sikke, altın ve ziynet eşyaları çıktı. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

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Adana'da UNESCO tarafından 'Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde süren kazı çalışmaları sırasında bulunan küp ile büyük bir heyecan yaşandı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı, kazı ekibi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla kayıt altına alınan buluntular, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Bulunan küpün 30x50 santimetre büyüklüğünde olduğu ve ağzının deri ile kapalı olduğu ileri sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.