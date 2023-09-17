Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti dikkat çeken kareler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'de Türk vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’de bulunan Türkevi’ne geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden Türkevi’nin önüne akın etti.
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New York’ta 20 yıldır yaşadığını belirten bir vatandaş, “Çok heyecanlıyım, kendisine yıllar önce ‘Tayyip Baba’ diye seslenmiştim.
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O da bana ‘evet evladım’ diye bana cevap vermişti New York Library önünde.
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