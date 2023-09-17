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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti dikkat çeken kareler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti dikkat çeken kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'de Türk vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti dikkat çeken kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’de bulunan Türkevi’ne geldi. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti dikkat çeken kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden Türkevi’nin önüne akın etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti dikkat çeken kareler

New York’ta 20 yıldır yaşadığını belirten bir vatandaş, “Çok heyecanlıyım, kendisine yıllar önce ‘Tayyip Baba’ diye seslenmiştim.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti dikkat çeken kareler

O da bana ‘evet evladım’ diye bana cevap vermişti New York Library önünde. 

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