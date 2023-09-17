CHP kulislerinde konuşuluyor! Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun alacağı oyu açıkladılar

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Genel Başkanlığa aday olduğunu açıklamasıyla birlikte kurultay sonucu merak konusu oldu. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar “Kemal Bey 850 delegenin oyunu alır” iddiasında bulundular.

Abone ol

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Genel Başkanlığa aday olduğunu açıklaması, Genel Merkez yönetiminde kurultay sonucuna ilişkin bir endişe yaratmamış görünüyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar CHP liderinin “rahat” olduğunu söylerken, “Çünkü her gün raporlar veriyoruz kendisine, tabloyu biliyor. Bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandılar.

850 oy alır iddiası

Kurultay sonucundan emin olduklarını belirten kurmaylar, “Genel Başkan da çok rahat. Çünkü her gün raporlar veriyoruz kendisine, tabloyu biliyor” derken, “Kemal Bey 850 delegenin oyunu alır” iddiasında bulundular.

Parti kulislerinde ise 60 kişilik Parti Meclisi’nde değişim grubuyla Genel Merkez arasındaki dengenin kafa kafaya olduğu, 130 kişilik milletvekili grubunda ise 50’yi aşkın vekilin değişim grubuyla hareket ettiği konuşuluyor.