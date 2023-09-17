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İstanbul Sultangazi’de Kıraç fırtınası esti!

İstanbul Sultangazi’de Kıraç fırtınası esti!

İstanbul'da Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gençofest’ Gençlik Festivali'nde Kıraç rüzgarı esti. Konsere katılan gençler, ünlü sanatçının şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

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Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gençofest’ Gençlik Festivali'nde sanatçı Kıraç konser verdi. Uğur Mumcu Mahallesi’deki etkinlik alanında yapılan konsere, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı. Konsere vatandaşların yoğun ilgisi olurken sahneye çıkan Kıraç, en sevilen şarkılarını Sultangazililer için söyledi. Konser sırasında Başkan Dursun, sahneye çıkarak sanatçı Kıraç’a çiçek takdim etti. Festival’de etkinlik ve konserlerin 30 Eylül’e kadar devam edeceği bildirildi.

“Aradığın o festival burada diyoruz”

Konserde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bugün Sultangazi’de ‘Gençofest’ festivalimizin ‘Aradığın o festival burada’ mottosuyla girmiş olduğumuz festivalin süreçlerindeyiz. Bugün de Kıraç konseriyle Sultangazililer ile bir aradayız. Biz mümkün oldukça sosyal medya üzerinde veya farklı platformlardan vatandaşlarımıza hangi konseri istediklerini soruyoruz. Onların talepleri doğrultusunda da o sanatçıları burada buluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bu konserden sonra 30 Eylül’e kadar farklı konserlerimiz olacak. Aradığın o festival burada diyoruz ve konserlerle, tiyatrolarla, inşallah bu sezon hem kültür sanat güçlü çalışmalar yapacağız hem de sosyal ve sportif faaliyetlerde çok güçlü çalışmalarla Sultangazililer ile bir arada olacağız” dedi.

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