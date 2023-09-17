BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL

Taksim'de trafik kurallarını ihlal eden taksi sürücüsü polisi çileden çıkardı! Bağlanan aracının anahtarını polise vermedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Taksim'de trafik kurallarını ihlal eden taksi sürücüsü polisi çileden çıkardı! Bağlanan aracının anahtarını polise vermedi

İstanbul Taksim'de trafik kurallarını ihlal eden taksi sürücüsü denetim sırasında aracı bağlayan polislere anahtarı vermeyerek zorluk çıkarttı. Taksiciye 4 bin 64 TL ceza yazılırken, aracı da trafikten men edildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yolcu seçen ve kural ihlali yapan ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Taksim’de yapılan denetimde, trafik işaretlerine uymayan 3 sürücüye 436’şar TL, yolcu seçen ve yolculara fiyat veren 3 taksiciye ise 4 bin 64’er TL; toplamda 16 bin 265 TL ceza kesildi. Yolcu seçen ve yolculara fiyat veren taksicilerin araçları bağlanarak trafikten men edildi.

Anahtarı polise vermek istemedi, gerginlik yaşandı

Denetim sürerken, yolcu seçtiği için aracı bağlanacak olan bir taksici, polisle tartıştı. Taksisinin bağlanmasını istemeyen sürücü, oradan uzaklaşmak için aracına bindi ancak polis, aracın anahtarını alarak ona engel oldu.

Taksici ise "Arabamı bağlatamam. Gözünü seveyim, ağabey. Arabamı neden bağlıyorsun?” diye tepki gösterdi. Taksicinin kullandığı araç çekiciyle kaldırılarak trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında yaralanan polis şehit oldu
Kayseri'de kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında yaralanan polis şehit oldu
Pişkin hırsızlar sinir hoplattı! Çaldıkları motosikletler ile adliyeye gelip duruşmaya katıldılar
Pişkin hırsızlar sinir hoplattı! Çaldıkları motosikletler ile adliyeye gelip duruşmaya katıldılar
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak 11. ismi açıkladı
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak 11. ismi açıkladı
Recep Uçar ilk maçından galibiyetle ayrıldı!
Recep Uçar ilk maçından galibiyetle ayrıldı!
Geçmeyen hıçkırığınızı hafife almayın! Sağlığınız için bir tehdit olabilir
Geçmeyen hıçkırığınızı hafife almayın! Sağlığınız için bir tehdit olabilir
İstanbul Sultangazi’de Kıraç fırtınası esti!
İstanbul Sultangazi’de Kıraç fırtınası esti!
Erken emeklilik emekliye ara zam ev kadınlarına emeklilik fırsatı Torba yasanın ayrıntıları
Erken emeklilik emekliye ara zam ev kadınlarına emeklilik fırsatı Torba yasanın ayrıntıları
Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri'nde Bulgaristan'ı da yendi!
Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri'nde Bulgaristan'ı da yendi!
Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nde hazine heyecanı! Jandarma güvenlik önlemi aldı, küpün içinden...
Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nde hazine heyecanı! Jandarma güvenlik önlemi aldı, küpün içinden...
Japonya'dan, Fas'a 3 milyon dolarlık acil durum yardımı!
Japonya'dan, Fas'a 3 milyon dolarlık acil durum yardımı!
Hatayspor yarın Fatih Karagümrük'e karşısına çıkacak
Hatayspor yarın Fatih Karagümrük'e karşısına çıkacak
Ankaragücü, yarın Sivasspor'a konuk olacak!
Ankaragücü, yarın Sivasspor'a konuk olacak!