Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ilde “Aile Çalıştayı” düzenliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde 81 İl Müdürlüğünün koordinasyonunda “Aile Çalıştayı” düzenliyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlık, gücünü milletten alan devlet anlayışıyla birey, aile ve topluma yönelik sosyal politika ve hizmetler alanında çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye’deki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde Bakanlığın çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 81 ilde “Aile Çalıştayı” gerçekleştiriliyor.

81 İl Müdürlüğünün koordinasyonunda üniversiteler, akademisyenler sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla 22 Eylül 2023’e kadar devam edecek olan çalıştaylarda “Aile, Eşitlik ve Adalet”, “Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah”, “Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme”, “Aile, Çevre ve İklim”, “Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme”, “Aile Odaklı Sosyal Hizmetler” konuları ele alınıyor.

Aile odaklı sosyal hizmet modeli güçlendirilecek

Bu konu başlıkları altında ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar konuşularak, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ve ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence kapsamının nasıl genişletileceğine yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırılıyor.

Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla alınabilecek ek tedbirler, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek ekonomik ve sosyal desteklerin neler olması gerektiği konuları konuşuluyor.

Ailenin ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlayacak unsurların ele alındığı çalıştaylarda evlilik ve aile hayatına ilişkin toplumun farkındalık düzeyini artırmaya yönelik neler yapılabileceği üzerinde çalışılıyor.

Afet ve acil durumlar için ailelerin bilinç ve farkındalık düzeylerini artıracak ve ailelerin iklim değişikliği konusunda tedbirli olmalarını sağlayacak hususlar da konuşuluyor.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitenin artırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi çalışmaları masaya yatırılıyor.

Aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve önerilerin konuşulduğu çalıştaylarda sosyal hizmet modelinin güçlendirilmesi ve ailelerin sosyal hizmetlere erişimlerinin artırılması için yapılacak çalışmalar ele alınıyor.

“Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere 81 ilde Aile Çalıştayı başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Aile ve toplum alanında hizmet sunan her kesim ile bir araya gelerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Aile her şeyden önce gelir. Bu çerçevede aileyi merkeze alan vizyonu ülkemizde tanımlayacağız. Türkiye Yüzyılı için ‘Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye’ anlayışıyla Bakanlık olarak ailenin korunması ve güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”