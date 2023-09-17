Ehliyet almayı planlayan milyonları ilgilendiriyor! 2024 yılında ikiye katlanacak

Akaryakıt fiyatlarının artışı, otomobilde yedek parça sıkıntısı, artan personel giderleri nedeniyle nedeniyle şimdiden zam hazırlığına başladı. İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 2024 için ehliyet almanın maliyetinin 20 bin TL'yi bulacağını söyledi,

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Temmuz'da hem maaşlara yapılan artışlar, hem de akaryakıta gelen zamlar derken, sürücü kursları da ücretleri attırmak için harekete geçti.

Kursların en önemli kalemini oluşturan akaryakıt, asgari ücret, araç fiyatları, kira, yedek parça gibi giderler yüzünden fiyatlarda artış hazırlığı yapılıyor.

Ehliyet almak isteyen ve erteleyenlere sektör ‘son şans’ diyerek uyardı.

Türkiye gazetesinin haberine göre sektör temsilcileri yıl başından sonra ehliyet fiyatlarının iki kat artacağı uyarısı yaptı.

20 bin TL'yi bulacak

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı'dan uyarı geldi. Abacı, 2024 yılı için fiyatların tüm harcamalar dahil 20 bin TL'yi bulacağını söyledi. Tolga Abacı, ehliyet fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

“Kursiyerler sınav güzergahında 14 direksiyon dersi almak zorunda. Ayrıca her bir dersin 50 dakika olması gerekiyor. Kursiyerlerin kullandıkları araçlar yoruluyor ve normalden 3 kata yakın yakıyor. Yedek parça maliyetlerimiz arttı. Araçlarımızda 1 yılda en az 3 defa debriyaj seti değişiyor. Bu sadece basit bir örnek. Diğerlerini saydığımızda karşımızda ciddi bir maliyet duruyor. Buna kızamayız eğitim süreci içerisinde bu çok normal. Ama maliyet inanılmaz artış oluyor."