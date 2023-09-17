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2 milyon dolara altın yazma Tevrat'ı satacaklardı!

2 milyon dolara altın yazma Tevrat'ı satacaklardı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda altın yazma olarak nitelendirilen Tevrat ele geçirildi. Tevrat'ı 2 milyon dolara satmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahısların, ellerinde bulunan altın yazma olduğu değerlendirilen Tevratı 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir kafeye düzenlenen operasyonla; Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi.

Ele geçirilen dini motifli Tevrat, incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderilirken, yakalanan M.S., A.E., T.Ş., E.B., ve Z.A. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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