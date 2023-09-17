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Gaziantep'te kaza yaptığı zannedilirken gerçek bambaşka çıktı

Gaziantep'te kaza yaptığı zannedilirken gerçek bambaşka çıktı

GAZİANTEP'te motosikletiyle seyir halindeyken bir anda kontrolünü kaybederek kaza yaptığı düşünülen Murat Sever'in kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Sever, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti, olayın zanlı yada zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Olay, 10 Eylül 2023 günü Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle mesai bitimi çalıştığı fabrikadan evine giden Murat Sever (25), bir anda motosikletinin kontrolünü kaybederek devrildi. Çevredeki vatandaşlar, kaza yaptığını düşündükleri Sever için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kaza yaptı zannedildi, kafasına yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde Murat Sever'in başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Sever, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hastanede 7 gün boyunca yaşam savaşı veren Murat Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sever'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Nizip ilçesi kırsal Salkım Mahallesi'nde defnedildiği öğrenildi.
Olayın zanlı yada zanlılarını yakalamak için başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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