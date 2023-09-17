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Türk kızı Yasemin Gündoğan, İspanyol dedektifleri peşine taktı! 230 milyonluk vurgunda flaş gelişme

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Türk kızı Yasemin Gündoğan, İspanyol dedektifleri peşine taktı! 230 milyonluk vurgunda flaş gelişme

Yasemin Gündoğan'ın bulunması için Alman sigorta şirketi, konusunda uzman 4 İspanyol dedektifini Türkiye'ye gönderdi. Dedektifler, Yasemin'in Çeşme'de 2 villa satın aldığını belirlerken, konteyner dolusu parayı Türkiye'ye nasıl getirdiğini de tespit etti.

Türk kızı Yasemin Gündoğan, İspanyol dedektifleri peşine taktı! 230 milyonluk vurgunda flaş gelişme

Almanya'da lisede aşçılık, dondurmacılık eğitimi alan Türk kızı Yasemin Gündoğan bir süre kafelerde dondurmacı olarak çalıştı. 2019 yılında para taşıma şirketi olan Loomis Deutschland'da işe başladı.

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Türk kızı Yasemin Gündoğan, İspanyol dedektifleri peşine taktı! 230 milyonluk vurgunda flaş gelişme

Merkez Bankası'ndan transfer edilen paraları bankalar için paketlemek ve ATM için para kasetlerini doldurmakla görevliydi. 2 yıl içinde Yasemin Gündoğan, aynı vardiyada görev yapan güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı.

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Türk kızı Yasemin Gündoğan, İspanyol dedektifleri peşine taktı! 230 milyonluk vurgunda flaş gelişme

Sabah'ın haberine göre, 21 Mayıs 2021'de milyonluk vurgun için düğmeye basan Gündoğan bir gün içinde soygunu gerçekleştirdi. Para aktarım masasına geçen genç kız, diğer günlerden farklı olarak yanına iki konteyner aldı.

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Türk kızı Yasemin Gündoğan, İspanyol dedektifleri peşine taktı! 230 milyonluk vurgunda flaş gelişme

ATM kasetlerini dolduran, bankalara aktarılacak para torbalarını paketleyen Gündoğan, 20 milyonluk aktarımı gerçekleştirirken bir taraftan da düzenli olarak diğer konteynere para attı.

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