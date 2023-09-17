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13. Kocaeli Kitap Fuarı heyecanı başladı!

13. Kocaeli Kitap Fuarı heyecanı başladı!

Türkiye'nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarlarından biri olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 7-15 Ekim tarihlerinde kapılarını 13. kez kitapseverlere açacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kitap tutkunları için hazırlıklarına devam ediyor. Bu çerçevede, geçen yıl olduğu gibi yine Kocaeli Kongre Merkezi’nin otopark alanına dev çadırlar kurulacak. Geçtiğimiz yıl bir milyona yakın kişinin ziyaret ettiği Kocaeli Kitap Fuarı'nda 9 gün boyunca 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK yer almış; söyleşiler, imza günleri ve toplantılarla toplam 745 etkinlik gerçekleştirilmişti. Bu yıl etkinlik sayısının artacağını ve ziyaretçi sayısının bir milyon barajını aşacağını ön gören Büyükşehir, otoparktaki çadır alanını da genişletmeyi planladı.

13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Kongre Merkezi’nin İzmit Körfezi’ne bakan bölümündeki otopark alnına dev çadır kurulacak. Büyükşehir ekipleri çadır kurulumuna 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Çalışmalar boyunca ve 7-15 Ekim tarihlerindeki Kitap Fuarı sırasında Kongre Merkezi’nin otoparkı görevli araçlar dışında kullanıma kapalı kalacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara’nın etkinlik merkezi olan Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki etkinliklere gelen vatandaşların araçlarını rahatça park edebilmeleri için geçtiğimiz yıl Kongre Merkezi’yle D-100 Karayolu arasında kalan, eski Mannesman fabrikası alanına yaklaşık bin araçlık yeni açık otopark alanı oluşturmuştu. 18 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki etkinliklere ve Kitap Fuarına gelecek ziyaretçiler bu otoparkı kullanabilecek.

Araçlarını bu otoparka bırakan vatandaşlar tramvay hattı üzerinden geçen asansörlü yaya geçidini kullanarak, rahatça Kongre Merkezi’ne ulaşabilecek. Büyükşehir vatandaşların bu otoparkı kolayca kullanımı ve etkinlik günlerinde giriş çıkışlarda yoğunluk yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacak.

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