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Bolu-Ankara sınırında çıkan orman yangını kontrol altında!

Bolu-Ankara sınırında çıkan orman yangını kontrol altında!

Bolu-Ankara sınırında çıkan orman yangını 22 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Gerede ilçesi Afşar Yaylası ormanlık alanında dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine Kastamonu, Kütahya, Marmaris, Bursa, Edirne, Antalya, Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden toplam toplam 14 helikopter, 2 uçak, 45 arazöz, 5 dozer, 2 grayder, kepçe, 12 su ikmal aracı, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler havadan ve karadan yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde 22 saatin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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