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Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamadı. Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş ise hanesine 7 puan yazdırdı.

Trabzonspor'da 4 eksik!

Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Beşiktaş'ta ise maça tam kadro çıkacak.

Trabzonspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Onuachu.

BEŞİKTAŞ: Mert, Roiser, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Rachica, Gedson, Muleku, Aboubakar.

STAT: Papara Park
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1 

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