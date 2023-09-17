Antalya Konyaaltı’nda Caz rüzgarı esiyor

ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesince HayatPark’ta bu yıl 2’ncisini düzenlenen Konyaaltı Caz Günleri, müzikseverlerin yoğun katılımıyla başladı.

Abone ol

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği Konyaaltı Caz Günleri, Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quintet’in sahne almasıyla başladı. Etkinliğe çocuklarıyla katılan aileler, serin havada konserin tadını çıkardı. Sanatçı Ayşegül’ün söylediği şarkılarla keyifli vakit geçiren müzikseverler, Caz Günleri’nin geleneksel hale gelmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Halka açık ve ücretsiz olan etkinlik, 7 Ekim’e kadar her cumartesi günü HayatPark’ta düzenlenmeye devam edecek. Etkinlik programı ise şu şekilde: 23 Eylül Elif Çağlar Band, 30 Eylül Seran Bilgi, 7 Ekim Ece Gösu ile İrem Demirer sahne alacak.

"Sanatın merkezi Hayatpark"

Sanatın ve yeşilin buluşma noktası olan HayatPark’ta böyle bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, alanı dolduran müzikseverlere keyifli bir akşam diledi. Kısa bir konuşma yapan Bostan, “Sizlere, sanata ve sanatçıya her daim önem veren Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen’in selamını iletmek istiyorum. HayatParkta, yeşilin içinde böylesi güzel bir akşamda keyifli vakit geçirmenizi istiyoruz” dedi. Bostan, konuşmasının ardından sanatçı Ayşegül’e plaket ve çiçek takdim etti.