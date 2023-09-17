BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Antalya Konyaaltı’nda Caz rüzgarı esiyor

Antalya Konyaaltı’nda Caz rüzgarı esiyor

ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesince HayatPark’ta bu yıl 2’ncisini düzenlenen Konyaaltı Caz Günleri, müzikseverlerin yoğun katılımıyla başladı.

Abone ol

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği Konyaaltı Caz Günleri, Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quintet’in sahne almasıyla başladı. Etkinliğe çocuklarıyla katılan aileler, serin havada konserin tadını çıkardı. Sanatçı Ayşegül’ün söylediği şarkılarla keyifli vakit geçiren müzikseverler, Caz Günleri’nin geleneksel hale gelmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Halka açık ve ücretsiz olan etkinlik, 7 Ekim’e kadar her cumartesi günü HayatPark’ta düzenlenmeye devam edecek. Etkinlik programı ise şu şekilde: 23 Eylül Elif Çağlar Band, 30 Eylül Seran Bilgi, 7 Ekim Ece Gösu ile İrem Demirer sahne alacak.

"Sanatın merkezi Hayatpark"

Sanatın ve yeşilin buluşma noktası olan HayatPark’ta böyle bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, alanı dolduran müzikseverlere keyifli bir akşam diledi. Kısa bir konuşma yapan Bostan, “Sizlere, sanata ve sanatçıya her daim önem veren Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen’in selamını iletmek istiyorum. HayatParkta, yeşilin içinde böylesi güzel bir akşamda keyifli vakit geçirmenizi istiyoruz” dedi. Bostan, konuşmasının ardından sanatçı Ayşegül’e plaket ve çiçek takdim etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 2 büyük barajı besleyen ırmak kurudu!
Antalya'da 2 büyük barajı besleyen ırmak kurudu!
İstanbul'da dikkat çeken görüntü: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu uzun zaman sonra bir arada!
İstanbul'da dikkat çeken görüntü: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu uzun zaman sonra bir arada!
Kahvaltı okul başarısını artırıyor! Asla ihmal edilmemeli!
Kahvaltı okul başarısını artırıyor! Asla ihmal edilmemeli!
İstihbarat rapor yayınladı: Çeçen lider Kadirov komada! Putin'in en güvendiği isimlerin başında geliyordu
İstihbarat rapor yayınladı: Çeçen lider Kadirov komada! Putin'in en güvendiği isimlerin başında geliyordu
Çanakkale Ayvacık’ta 37 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı!
Çanakkale Ayvacık’ta 37 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı!
13. Kocaeli Kitap Fuarı heyecanı başladı!
13. Kocaeli Kitap Fuarı heyecanı başladı!
Bolu-Ankara sınırında çıkan orman yangını kontrol altında!
Bolu-Ankara sınırında çıkan orman yangını kontrol altında!
Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO toplantısına katıldı
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO toplantısına katıldı
Konya'da husumetli baba-oğulun evine giden şahıs kurşun yağmuruna tutuldu!
Konya'da husumetli baba-oğulun evine giden şahıs kurşun yağmuruna tutuldu!
İnşaatta yeni dönem başlıyor, hazırlıklar tamamlandı!
İnşaatta yeni dönem başlıyor, hazırlıklar tamamlandı!
2 milyon dolara altın yazma Tevrat'ı satacaklardı!
2 milyon dolara altın yazma Tevrat'ı satacaklardı!