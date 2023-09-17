Antalya'da boşaltılan okul hırsız ve madde bağımlılıların yuvası oldu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mülk sahibi ve işletmeci arasında anlaşmazlık nedeniyle boşaltılan okul madde bağımlıları ve hırsızların yuvası oldu. Yağmalanan okul savaş alanına döndü.

Abone ol

Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesinde 331 ve 336 sokakların arasında kolej olarak hizmet veren 4 katlı bina yaklaşık 4 ay önce okulun başka bir yere taşınmasıyla boş kaldı. Antalya'nın en eski özel okul binası olarak da bilinen okul şimdilerde hırsızların ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi.

Okulun duvarlarından atlayarak ve güvenlik kulübesinden içeri giren hırsız ve madde bağımlıları, okulun elektrik tesisatını kısa süre içerisinde adeta yerle bir etti. Hırsızlar okul içerisinde gözüne kestirdiği bakır kabloları yerinden sökerek çaldığı görüldü.

Bununla da yetinmeyen hırsızlar muhtemel bir yangın anında kullanılması için yapılan yangın sisteminin borularını da yanlarında götürdü. Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından bir zamanlar eğitim yuvası olarak kullanılan ve sınavlarda birçok birinci çıkaran okulun sınıfları ve koridorları ise savaş meydanlarını aratmadı.

Hergün 25-30 kişilik bir grup gelerek içeri giriyorlar"

Mahallede yaşayan vatandaşlar ise yaşanılanlara adeta isyan etti. Daha önce mahallede çok az asayiş olayı meydana geldiğini belirten vatandaşlar, okula hırsızların ve madde bağımlılarının girmesinin ardından olayların arttığına dikkat çekti.

Okulun 3-4 aydır boş olduğunu belirten Bayındır Mahalle Muhtarı Hasan Zorlu, “Hergün 25-30 kişilik bir grup gelerek içeri giriyor. Nereden haber aldıklarını bilmiyoruz. Okulun içerisini parçaladılar, ne varsa yağmaladılar. Girenlerin hepsi madde bağımlısı içeride uyuşturucu da kullanıyorlar. Yangın da çıkardılar. En az 40 yıldır burası okul olarak kullanılıyor. Bu mahallede binalar yokken bu okul vardı. Antalya'nın en eski koleji olarak da bilinir, Antalya'nın en iyi okuluydu” dedi.

“Okulumuzda asayiş olayı olmazdı, günlük vaka yaşanıyor”

Okulun eskiden çok gözde olduğunu ve birçok siyasetçiyi mezun ettiğini belirten Zorlu, “Okulun etrafında oturan vatandaşlarımız çok rahatsızlık duymaya başladı, geceleri vatandaşlarımızın kapılarını zorluyorlar. Biz korkuyoruz, nasıl yürüyeceğiz? Kapılar kapalı ama her tarafından giriyorlar. Buraya güvenlik konulması lazım.

Binanın içerisinden çuvalla malzeme çalarak, ticari taksiyle götürüyorlar. Bir çuval 4-5 bin TL tutar. Güzelim okul, sahipsiz kaldı. Kiracı ile mülk sahibi mahkemelik oldu. Burada milli servet yok oluyor. Bir an önce eski haline kavuşmasını istiyoruz. Bizim mahallemizde hırsızlık olayı olmazdı, bu okuldan sonra günlük vaka yaşanmaya başladı” açıklamasına yer verdi.

“Korkudan dışarı çıkamıyoruz”

Mahalle sakini Sümmani Değer, “Buradan çok şikâyetçiyiz, uyuşturucu kullanıyorlar. Evimizi kapımızı açamıyoruz. Engelli eşim var dışarı çıkamıyor. Ne zamana kadar böyle olacak. Çok sayıda şikâyetimiz var, polis geliyor kovalıyor yine geliyorlar. Biz ne yapalım? Korkudan dışarı çıkamıyoruz. Buna lütfen bir çare bulsunlar, okul daha önce çok iyiydi. Bütün herkes buraya toplanmış, çocuklarımız dışarı çıkamıyor. İçeride hırsızlık yapıyorlar” dedi.

“İçeride madde alıyorlar, ne ararsanız var”

4 yıldır mahallede yaşadığını belirten Züleyha Bireykol, “4 yıldır mahallemde ben böyle olaylar görmedim. Çocuklarımızı dışarı çıkarmaya korkar olduk. Sürekli korkuyoruz, duvarlardan atlayarak hırsızlık yapıyorlar. Buna bir çözüm bulsunlar, 3 defa yangın çıkardılar. İçeride madde alıyorlar, ne ararsanız var” açıklamasını yaptı.