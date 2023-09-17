Bingöl'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 6 arazide uyuşturucu madde ele geçirildi

Bingöl'de Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 6 arazide uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Uyuşturucu Madde ile Mücadele ve Narkotik Tespit Değerlendirme Planı kapsamında Genç İlçesi kırsalında 6 farklı noktada icra edilen arazi aramasında 51 kilo toz esrar maddesi, 4 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ve 10 bin 282 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir” denildi.