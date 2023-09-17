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Cani kocayı kan izleri ele verdi! Önce karısını sonra kendini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cani kocayı kan izleri ele verdi! Önce karısını sonra kendini bıçakladı

Kocaeli Darıca'da karısını bıçakla yaralayan zanlı daha sonra kendini de bıçakladı. Polis bıçaklı saldırganı kan izlerini takip ederek buldu.

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Olay, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.G. (49), önce eşi G.G.'yi sonra da kendini bıçakladı. G.G. kanlar içinde kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri ise yerdeki kan izlerini adım adım takip etti. Lokman Hekim Caddesi'nden Canlar Sokak'a kaçan C.G., boş arazide yaralı halde bulundu. C.G. ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı. Karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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