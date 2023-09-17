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Ordu'da feci kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da feci kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Ordu Fatsa'da fındık işçilerinin taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz T. yönetimindeki 34 FSP 237 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta sürücü ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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