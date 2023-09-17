Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu Icardi egale etti

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Yılport Samsunspor maçında da gol atarak Burak Yılmaz'ın üst üste gol atma rekorunu egale etti. Icardi, son 11 Süper Lig maçında da gol atarak 2007/08'den bu yana en uzun serinin sahibi olan Yılmaz'ın rekoruna ulaştı.

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Samsunspor maçında da gol atarak Burak Yılmaz'ın üst üste gol atma rekorunu egale etti.

Hakim Ziyech'in sert şutuna kafa atarak topu ağlara gönderen Arjantinli yıldız, ilk 11 çıktığı son 11 Süper Lig maçında da gol attı.

Opta'nın verilerine göre, toplam 18 gole ulaşan Mauro Icardi böylece, 2007/08'den bu yana en uzun serinin sahibi olan Burak Yılmaz'ın (11 maç; Mayıs-Kasım 2011) rekorunu egale etti.

Performansıyla taraftarın sevgilisi olan başarılı futbolcu, 2022/23'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kafa golü atan oyuncu olmayı da başardı.