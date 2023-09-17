BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  POLİTİKA

CHP İzmir İl kongresinde büyük kavga! Kılıçdaroğlu talimatı verdi

CHP İzmir İl kongresinde büyük kavga! Kılıçdaroğlu talimatı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayların araştırılması talimatını verdi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir" ifadesi kullanıldı.

CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıkmış toplantıya ara verilmişti.

Yumruklaşmaların yaşandığı arbede sırasında protokol bölümünün önündeki sehpa, sandalye ve masaların devrildiği görülmüştü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araya girmesi ile salondaki gerginlik son bulmuştu.

Seçime çarşaf liste ile gidilmesini isteyen taraflarla blok liste taraftarları arasındaki gerginlik yaşandı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer (ortada) kongrede yaşanan arbedenin arasında kaldı.

Ne olmuştu?

CHP İzmir İl Kongresinde divana 152 il delegesi tarafından “blok liste” önergesi verildi. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çiğli eski ilçe başkanı Mert Özcan ve bazı delegeler sahneye çıkarak, blok listeye itiraz etti.

Blok liste isteyen delegeler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP il başkanı Şenol Aslanoğlu’nun üzerine yürüdü.

Polisin araya girmesi ile Divan Başkanı kongreye 20 dakika ara verirken Soyer ve Aslanoğlu kongre salonundan polis eşliğinde çıkartıldı.

İlgili Haberler
CHP kulislerinde konuşuluyor! Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun alacağı oyu açıkladılar CHP İzmir Kongresi'nde kavga çıktı! Özgür Özel yuhalandı! 'Beni Soylu susturamadı...'
ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu Icardi egale etti
Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu Icardi egale etti
Türk dizilerine olan hayranlığı Hırvat Drenski'yi Türk Büyükelçiliğinde iş sahibi yaptı
Türk dizilerine olan hayranlığı Hırvat Drenski'yi Türk Büyükelçiliğinde iş sahibi yaptı
Kahramanmaraş'ta jandarmadan silah operasyonu! Evden cephanelik çıktı
Kahramanmaraş'ta jandarmadan silah operasyonu! Evden cephanelik çıktı
Ev tipi sebze konservesi 4 çocuklu annenin hayatına mal oldu, peş peşe uyarılar geldi
Ev tipi sebze konservesi 4 çocuklu annenin hayatına mal oldu, peş peşe uyarılar geldi
İBB Şehir Tiyatroları, sezona "Bu Memleket Bizim" ile başladı
İBB Şehir Tiyatroları, sezona "Bu Memleket Bizim" ile başladı
Cani kocayı kan izleri ele verdi! Önce karısını sonra kendini bıçakladı
Cani kocayı kan izleri ele verdi! Önce karısını sonra kendini bıçakladı
Edirne'de 2 aracın hurdaya döndüğü feci kazada 3 kişi can verdi
Edirne'de 2 aracın hurdaya döndüğü feci kazada 3 kişi can verdi
Ordu'da feci kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Ordu'da feci kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Galatasaray maçı öncesi Kopenhag'a kötü haber
Galatasaray maçı öncesi Kopenhag'a kötü haber
Bingöl'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 6 arazide uyuşturucu madde ele geçirildi
Bingöl'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 6 arazide uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya'da boşaltılan okul hırsız ve madde bağımlılıların yuvası oldu!
Antalya'da boşaltılan okul hırsız ve madde bağımlılıların yuvası oldu!