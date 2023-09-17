CHP İzmir İl kongresinde büyük kavga! Kılıçdaroğlu talimatı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayların araştırılması talimatını verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir" ifadesi kullanıldı.

CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıkmış toplantıya ara verilmişti.

Yumruklaşmaların yaşandığı arbede sırasında protokol bölümünün önündeki sehpa, sandalye ve masaların devrildiği görülmüştü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araya girmesi ile salondaki gerginlik son bulmuştu.

Seçime çarşaf liste ile gidilmesini isteyen taraflarla blok liste taraftarları arasındaki gerginlik yaşandı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer (ortada) kongrede yaşanan arbedenin arasında kaldı.

Ne olmuştu?

CHP İzmir İl Kongresinde divana 152 il delegesi tarafından “blok liste” önergesi verildi. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çiğli eski ilçe başkanı Mert Özcan ve bazı delegeler sahneye çıkarak, blok listeye itiraz etti.

Blok liste isteyen delegeler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP il başkanı Şenol Aslanoğlu’nun üzerine yürüdü.

Polisin araya girmesi ile Divan Başkanı kongreye 20 dakika ara verirken Soyer ve Aslanoğlu kongre salonundan polis eşliğinde çıkartıldı.