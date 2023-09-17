BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Kütahya Tavşanlı'da narkotik polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar ile Kütahya il merkezinde A.Y. isimli şahsın Uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgiler elde edilmesi üzerine takibe alınan kişinin madde sattığı 2 kişi yakalanarak, 27 adet sentetik ecza ele geçirildi.

A.Y. isimli kişinin ikametinde yapılan aramalarda, 639 adet sentetik ecza ele geçirildi. Aynı gün Tavşanlı ilçesine uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen B.B. isimli kişinin yönetimindeki araç durdurularak yapılan aramada 125.11 gram metamfetamin ile 1 adet payp ele geçirildi.

Kütahya il merkezinde yakalanan A.Y. ve Tavşanlı ilçesinde yakalanan B.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılbaşından itibaren il genelinde 'uyuşturucu madde ticareti' çerçevesinde tutuklu sayısı 79 'a yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu Icardi egale etti
Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu Icardi egale etti
Türk dizilerine olan hayranlığı Hırvat Drenski'yi Türk Büyükelçiliğinde iş sahibi yaptı
Türk dizilerine olan hayranlığı Hırvat Drenski'yi Türk Büyükelçiliğinde iş sahibi yaptı
Kahramanmaraş'ta jandarmadan silah operasyonu! Evden cephanelik çıktı
Kahramanmaraş'ta jandarmadan silah operasyonu! Evden cephanelik çıktı
Ev tipi sebze konservesi 4 çocuklu annenin hayatına mal oldu, peş peşe uyarılar geldi
Ev tipi sebze konservesi 4 çocuklu annenin hayatına mal oldu, peş peşe uyarılar geldi
İBB Şehir Tiyatroları, sezona "Bu Memleket Bizim" ile başladı
İBB Şehir Tiyatroları, sezona "Bu Memleket Bizim" ile başladı
Cani kocayı kan izleri ele verdi! Önce karısını sonra kendini bıçakladı
Cani kocayı kan izleri ele verdi! Önce karısını sonra kendini bıçakladı
Edirne'de 2 aracın hurdaya döndüğü feci kazada 3 kişi can verdi
Edirne'de 2 aracın hurdaya döndüğü feci kazada 3 kişi can verdi
Ordu'da feci kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Ordu'da feci kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Galatasaray maçı öncesi Kopenhag'a kötü haber
Galatasaray maçı öncesi Kopenhag'a kötü haber
Bingöl'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 6 arazide uyuşturucu madde ele geçirildi
Bingöl'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 6 arazide uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya'da boşaltılan okul hırsız ve madde bağımlılıların yuvası oldu!
Antalya'da boşaltılan okul hırsız ve madde bağımlılıların yuvası oldu!
Sultangazi'de seyir halindeki çöp kamyonu alev topuna döndü!
Sultangazi'de seyir halindeki çöp kamyonu alev topuna döndü!