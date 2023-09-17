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2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu

2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı atlet Frankline Keitany, kadınlarda yine aynı ülkeden Ivyne Jeruto Lagat kazandı.

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Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen yarı maratonun startı, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aksoy, Vestel Üst Yöneticisi Ergün Güler ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından Manisa Valiliği önünden verildi.

Yarı maratonun yanı sıra 5 ve 10 kilometre koşularının da düzenlendiği organizasyona, 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet katıldı.

Yarı maratonu 01.04.22'lik dereceyle tamamlayan Kenyalı atlet Frankline Keitany, birinci, aynı ülkeden Meshack Kimutai Kibil ikinci, Hüseyin Can ise üçüncü oldu.

Kadınlarda yarı maratonu 01.14.36'lık derecesiyle Kenyalı atlet Ivyne Jeruto Lagat birinci, Ezgi Kaya ikinci, Maria Kolpakova ise üçüncü sırada tamamladı.

10 kilometre yarışını erkeklerde 34.39'luk derecesiyle Abdurrahman Gediklioğlu birinci, Hasan Uzun ikinci, Bedri Şimşek üçüncü, kadınlarda da 40.39'luk derecesiyle Özge Çolak birinci, Zuhal Ulaş ikinci, Özlem Işık üçüncü bitirdi.

5 kilometre koşusunu erkeklerde 17.24'lük derecesiyle Ahmet Civci birinci, Sezgin Uluhan ikinci, Hasan Can Akdemir üçüncü, kadınlarda 23.57'lik derecesiyle Nisanur Bakır birinci, Güneş Şare ikinci, İrem Öztürk ise ikinci sırada sonlandırdı.

Yarışlarda dereceye girenlere madalya, kupa ve Vestel hediye çeki verildi.

Koşuda fenalaşan koşucu yaşamını yitirdi

Organizasyonun 10 kilometre yarışına katılanlardan 43 yaşındaki Zafer Uğur Sarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 5022. Sokak kesişiminde fenalaştı.

Sağlık ekiplerince Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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