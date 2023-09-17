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Ordu'da tarım aracının altında kalan kadın can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da tarım aracının altında kalan kadın can verdi!

Ordu Kabataş'da patpat olarak bilinen tarım aracının kontrolden çıkması ile aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

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Kaza, Elbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Cenik'in (60) kullandığı patpat eğimli yolda devrildi.

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, devrilen patpatın altında kalan eşi Gülizar Cenik (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Gülizar Cenik'in cenazesi, Aybastı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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