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İran'da güvenlik güçlerine saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

İran'da güvenlik güçlerine saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

İran'ın Fars eyaletine bağlı Nur Abad kentinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü (Besic) üyelerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars Eyaleti Vali Yardımcısı İsmail Gizil Sofla konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Gizil Sofla, "Nur Abad kentinde, motosikletli 2 kişi tarafından silahla açılan ateş sonucu Besic üyesi 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı." dedi.

Olay yerinden kaçan saldırganların arandığını belirten Gizil Sofla, saldırganların kimliği hakkında bilgi vermedi.

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