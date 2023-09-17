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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’ya veda etti!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’ya veda etti!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Rusya ziyaretini tamamlayarak zırhlı tren ile ülkeden ayrıldığı açıklandı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine geldiği Rusya’da temaslarını bugün tamamladı. Rusya haber ajanslarından edinilen bilgilere göre, Kim Rusya’nın güney doğusundaki Artyom şehrinden bugün ülkesine gitmek üzere özel zırhlı treniyle ayrıldı. Artyom-Primorsky-1 tren istasyonundan törenle uğurlanan Kim’in treninin Kuzey Kore sınırına doğru yaklaşık 250 kilometre ilerlediği kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya gelmişti. Kim ayrıca, Rusya’nın Komsomolsk-na-Amure kentinde savaş ve sivil uçaklarının üretildiği fabrikalar ile nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarının bulunduğu havaalanında ve bir savaş gemisinde incelemelerde bulunmuştu.

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