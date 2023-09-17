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Konya'da zehir tacirlerinin uyuşturucu sakladıkları yer pes dedirtti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da zehir tacirlerinin uyuşturucu sakladıkları yer pes dedirtti!

Konya Karatay'da narkotik polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta bulunan çamaşır makinası ve elektrikli sobada uyuşturucu ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesinde bir kişinin aracıyla uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri Hacı Hasan Mahallesinde belirlenen şüpheli Cevzet K.'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde bulunan çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş, paketler halinde 11 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Cevzet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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