Göçmen taşıyan midibüs kontrolden çıkıp takla attı! 5 kişi öldü 21 kişi yaralandı

Van'dan Gaziantep'e güvenlik görevlileri nezaretinde taşınan düzensiz göçmenlerin bulunduğu midibüs kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş Geçidi yakınlarında meydana geldi. Van İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde bulunan ve güvenlik görevlileri nezaretinde Gaziantep'e götürülmek istenen düzensiz göçmenlerin içinde olduğu midibüs, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 polis, 2 şoför ve 17 göçmen olmak üzere toplam 26 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkiinden Kurubaş Geri Gönderme Merkezinden Gaziantep’e düzensiz göçmen taşıyan otobüsün, virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole yuvarlandığını belirterek, “Olayın öğrenildiği ilk andan itibaren UMKE, AFAD, Jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş."

"Kazada ilk belirlemelere göre 7 polis memuru, 2 şoför ve 17 düzensiz göçmen olmak üzere 26 kişi yaralanmıştır. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilmiş olup, 5 düzensiz göçmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili valiliğimiz tarafından idari soruşturma açılmış, adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.