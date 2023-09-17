BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Göçmen taşıyan midibüs kontrolden çıkıp takla attı! 5 kişi öldü 21 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Göçmen taşıyan midibüs kontrolden çıkıp takla attı! 5 kişi öldü 21 kişi yaralandı

Van'dan Gaziantep'e güvenlik görevlileri nezaretinde taşınan düzensiz göçmenlerin bulunduğu midibüs kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş Geçidi yakınlarında meydana geldi. Van İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde bulunan ve güvenlik görevlileri nezaretinde Gaziantep'e götürülmek istenen düzensiz göçmenlerin içinde olduğu midibüs, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 polis, 2 şoför ve 17 göçmen olmak üzere toplam 26 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkiinden Kurubaş Geri Gönderme Merkezinden Gaziantep’e düzensiz göçmen taşıyan otobüsün, virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole yuvarlandığını belirterek, “Olayın öğrenildiği ilk andan itibaren UMKE, AFAD, Jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş."

"Kazada ilk belirlemelere göre 7 polis memuru, 2 şoför ve 17 düzensiz göçmen olmak üzere 26 kişi yaralanmıştır. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilmiş olup, 5 düzensiz göçmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili valiliğimiz tarafından idari soruşturma açılmış, adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu!
Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu!
Kanada'da 120 bin kişi elektriksiz kaldı! Lee Kasırgası, ABD ve Kanada'yı vurdu!
Kanada'da 120 bin kişi elektriksiz kaldı! Lee Kasırgası, ABD ve Kanada'yı vurdu!
Halı sahada kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!
Halı sahada kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!
Ankara'da inek tarafından tekmelenen adam hayatını kaybetti!
Ankara'da inek tarafından tekmelenen adam hayatını kaybetti!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’ya veda etti!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’ya veda etti!
Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü’nde hasat zamanı!
Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü’nde hasat zamanı!
Kocaeli'nde korkunç kaza! Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'nde korkunç kaza! Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İlkokullarda bir dönem sona erdi test sistemi tamamen kalktı MEB'in yeni sisteminde detaylar belli oldu
İlkokullarda bir dönem sona erdi test sistemi tamamen kalktı MEB'in yeni sisteminde detaylar belli oldu
Valilik duyurdu: Kent genelinde 10 günlük yasak
Valilik duyurdu: Kent genelinde 10 günlük yasak
İran'da güvenlik güçlerine saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
İran'da güvenlik güçlerine saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu
2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu
Ordu'da tarım aracının altında kalan kadın can verdi!
Ordu'da tarım aracının altında kalan kadın can verdi!