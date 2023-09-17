BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  DÜNYA

Kanada'da 120 bin kişi elektriksiz kaldı! Lee Kasırgası, ABD ve Kanada'yı vurdu!

Kanada'da 120 bin kişi elektriksiz kaldı! Lee Kasırgası, ABD ve Kanada'yı vurdu!

ABD’nin Maine eyaletinde etkili olan Lee Kasırgası nedeniyle devrilen ağacın altında kalan araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, Kanada’da 120 bin kişi elektriksiz kaldı.

Abone ol

ABD’nin kuzeydoğusunda Lee Kasırgası etkili oldu. Maine eyaletinde kasırganın yol açtığı şiddetli rüzgar ağaçları yerinden sökerken, devrilen ağacın altında kalan aracın içindeki 1 kişi yaşamını yitirdi.

Searsport Polis Şefi Brian Lunt’un yaptığı açıklamada, aynı ağacın devrilirken elektrik hatlarını da yıktığı bu nedenle 51 yaşındaki şahsı arabadan çıkarmadan önce elektriği kesmek zorunda kaldıklarını belirtti. Eyalette ayrıca 50 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Ülkenin kuzeydoğu bölgesi New England’da uçuş ve feribot seferleri iptal edildi. Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde ise şiddetli rüzgarların ağaç ve elektrik direklerini devirmesi sonucu 120 bin kişi elektriksiz kaldı. Fırtınanın önümüzdeki günlerde zayıflaması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Halı sahada kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!
Halı sahada kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!
Ankara'da inek tarafından tekmelenen adam hayatını kaybetti!
Ankara'da inek tarafından tekmelenen adam hayatını kaybetti!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’ya veda etti!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’ya veda etti!
Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü’nde hasat zamanı!
Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü’nde hasat zamanı!
Kocaeli'nde korkunç kaza! Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'nde korkunç kaza! Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İlkokullarda bir dönem sona erdi test sistemi tamamen kalktı MEB'in yeni sisteminde detaylar belli oldu
İlkokullarda bir dönem sona erdi test sistemi tamamen kalktı MEB'in yeni sisteminde detaylar belli oldu
Valilik duyurdu: Kent genelinde 10 günlük yasak
Valilik duyurdu: Kent genelinde 10 günlük yasak
İran'da güvenlik güçlerine saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
İran'da güvenlik güçlerine saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu
2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu
Ordu'da tarım aracının altında kalan kadın can verdi!
Ordu'da tarım aracının altında kalan kadın can verdi!
CHP İzmir İl kongresinde büyük kavga! Kılıçdaroğlu talimatı verdi
CHP İzmir İl kongresinde büyük kavga! Kılıçdaroğlu talimatı verdi
Kilis'te düğünde kan aktı: 7 aylık Bayram Mert hayatını kaybetti
Kilis'te düğünde kan aktı: 7 aylık Bayram Mert hayatını kaybetti