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Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu!

Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu!

Mersin'in Akdeniz ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

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Millet Bahçesi sahilinden dün denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu İbrahim Şeyh Abdülrahman'ın (23) bulunmasına yönelik çalışmalar devam etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç polisleri ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ekiplerince yürütülen çalışmada, Abdülrahman'ın cesedi bulundu.

Denizden çıkarılan gencin cenazesi, morga kaldırıldı.

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