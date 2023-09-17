Siirt'te feci kaza! hafif ticari araçla otomobilin çarpıştı: 4 yaralı
Siirt-Batman karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Abone ol
Siirt-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde A.D. yönetimindeki 72 ABH 558 plakalı hafif ticari araç, M.M.Ç'nin kullandığı 72 AAC 499 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan O.D. ve F.D. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.