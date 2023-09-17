BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Siirt'te feci kaza! hafif ticari araçla otomobilin çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Siirt'te feci kaza! hafif ticari araçla otomobilin çarpıştı: 4 yaralı

Siirt-Batman karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Siirt-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde A.D. yönetimindeki 72 ABH 558 plakalı hafif ticari araç, M.M.Ç'nin kullandığı 72 AAC 499 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan O.D. ve F.D. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Menderes mesajı: Milletimiz darbe defterini kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Menderes mesajı: Milletimiz darbe defterini kapattı
Asya Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! Ronaldo, Neymar herkes burada!
Asya Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! Ronaldo, Neymar herkes burada!
Adana'da 18 yaşındaki genç kız bir haftadır kayıp!
Adana'da 18 yaşındaki genç kız bir haftadır kayıp!
Batman'da cami inşaatında iskele çöktü, 4 işçi yaralandı
Batman'da cami inşaatında iskele çöktü, 4 işçi yaralandı
Göçmen taşıyan midibüs kontrolden çıkıp takla attı! 5 kişi öldü 21 kişi yaralandı
Göçmen taşıyan midibüs kontrolden çıkıp takla attı! 5 kişi öldü 21 kişi yaralandı
Almanya'daki bürokrasiden Başbakan bile şikayetçi!
Almanya'daki bürokrasiden Başbakan bile şikayetçi!
Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu!
Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu!
Kanada'da 120 bin kişi elektriksiz kaldı! Lee Kasırgası, ABD ve Kanada'yı vurdu!
Kanada'da 120 bin kişi elektriksiz kaldı! Lee Kasırgası, ABD ve Kanada'yı vurdu!
Halı sahada kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!
Halı sahada kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!
Ankara'da inek tarafından tekmelenen adam hayatını kaybetti!
Ankara'da inek tarafından tekmelenen adam hayatını kaybetti!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’ya veda etti!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’ya veda etti!
Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü’nde hasat zamanı!
Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü’nde hasat zamanı!