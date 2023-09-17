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İzmir’de acil servisin önünde silahlı çatışma!

İzmir’de acil servisin önünde silahlı çatışma!

İzmir Çiğli’de bulunan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde, bir grup tarafından husumetlileri oldukları ile sürülen şahıslara yönelik meydana gelen silahlı saldırıda olayla ilgisi bulunmayan bir vatandaş yaralandı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol aldıkları ileri sürülen şahıslar arasında çıkan tartışmada, kişi veya kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu bir kişi vuruldu. Yaralı şahıs markete sığınırken, burada market çalışanını da yaralayan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Yaralı, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, husumetlileri oldukları ileri sürülen şüpheli veya şüpheliler, hastanenin acil servisi önünde bekleyen şahıslara silahlı saldırı gerçekleştirdi. Peş peşe açılan ateş sonucu olayla ilgisi bulunmayan bir vatandaş da vücuduna isabet eden mermi nedeniyle yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, emniyet müdürlüğünden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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