Alanya'da orman yangını! Alevler geniş alana yayıldı, havadan ve karadan müdahale ediliyor
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Helikopterler yakın noktadaki çaydan aldıkları suyu alevlerin üzerine bırakıyor.Abone ol
Alanya ilçesi Dimçayı Akköprü mevkkinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Helikopterler Dim barajından aldıkları suyu kısa sürede alevlerin üzerine bırakıyor. Öte yandan, bölgedeki 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan ekiplerin yoğun şekilde müdahalesi devam ediyor.
Bakan Yumaklı'dan açıklama
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Antalya, Alanya’daki orman yangınına, 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor."