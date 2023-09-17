Barış Yarkadaş'ın iddiası olay oldu Özgür Özel'den cevap geldi

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 2018'de partide ön seçimin kaldırılması yönünde oy kullandığını iddia ettiği CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Beni kesinlikle biriyle karıştırıyor" yanıtını verdi.

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Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel'in ön seçimden yana olmadığını ve 2018 yılında kendisinin de milletvekili olduğu dönemde Özel'in CHP'de ön seçimin kaldırılması konusunda parmak kaldırdığını iddia etti.

TV100'de Kübra Par'ın moderatörlüğünü üstlendiği programda konuşan Özgür Özel şu açıklamaları yaptı:

"Dünden beri sürekli çarpıtma yapılıyor. Milletvekillerinin belirlendiği komisyonda ben yoktum. İttifak görüşmelerini yapan heyette de ben yoktum. O görüşmeleri bizzat genel başkan ve Oğuz Kaan Salıcı yürüttü. 39 milletvekilinin ittifak ortaklarına verildiğini son gün sabah 08.00’de toplanan MYK toplantısında öğrendim ve itiraz ettim. İtiraz üzerine artık değişiklik için çok geç olduğunu söylediler.

"Sadullah Ergin ciddi sıkıntı yaratır dedim"

"Sadullah Ergin'in Çankaya'dan aday gösterilmesiyle ilgili MYK toplantısında 'inşallah isim benzerliğidir, bu ciddi sıkıntı yaratır' dedim. Kemal Bey ve MYK üyelerinin tamamından teyit edilebilir."

"Özgür Özel, ön seçim konusunda doğru söylemiyor"

Özel'in açıklaması sonrası Yarkadaş "Siyasetçi tutarlı olmak zorundadır. 17 Nisan 2023’te Özgür Özel, liste eleştirilerine karşı gazetecilere ‘Biz bu listelerin arkasındayız’ dedi. Özgür Özel, ön seçim konusunda doğru söylemiyor, yayına bağlansın tartışalım. CHP Genel Merkezi, Bülent Tezcan öncülüğünde bir tüzük hazırladı ve bu tüzük taslağını şans eseri edindiğimde tüm milletvekilleri arkadaşlarımız şahittir CHP 26. Dönem WhatsApp grubuna mesaj attım ‘Bu taslağı kim hazırladı?’ diye. Bir konuşma yaptım ‘Bu tüzük taslağı partimizi tanınmaz hale gelen, Genel Başkan’a sınırsız yetki veren ve üyeyi yok sayan bir tüzük taslağıdır’ dedim. İlçe örgütlerinde yaptığım konuşmaların küpürleri bugün kendisine ‘Değişimci’ diyen arkadaşlar tarafından Genel Başkan’ın önüne koyuldu." ifadelerine yer verdi.

"Özgür Özel, delegenin, üyenin oy hakkına "oyuncak" demiştir"

Eleştirilerini sürdüren Yarkadaş "10 Mart 2018’de ön seçimin kaldırılmaması, üyeye dayalı seçimin yapılması için elimi kaldırdım, 900 delegeyle birlikte. Özgür Özel bizi çocuk zannetmesin, aklımızı da kaybetmedik, hafızamızı da kaybetmedik. 900 delege ön seçim kaldırılmasın diye oy kullandı, 5 kere saydırdılar, basını içeri almadılar ve en sonunda bizim 900 oyumuz, hileyle hurdayla 400 diye sayıldı. Necati Yılmaz arkadaşımız Genel Başkan’ın yanına gitti ‘Ben bir daha milletvekili adayı olmayacağım ama arkanıza bakın, 900 delege ön seçim kaldırılmasın istiyor’ dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan’ı yanına çağırdı ‘Arkadaşlar bu 52. Maddeyi geri çekin, çok tepki alıyor’ dedi. Özgür Özel, Genel Başkan’a ‘Hayır efendim, ön seçim oyuncağını bunların elinden alacağız’ dedi. Kime ne anlatıyor Özgür Özel? Tuncay Özkan hariç tüm genel başkan yardımcıları ellerini kaldırdılar ‘Ön seçim kaldırılsın’ diye. Ben de gidip ‘Niye böyle yapıyorsunuz, çoğunuz ön seçimle geldiniz’ dedim. Özgür Özel kime ne anlatıyor? Siz ön seçimin kaldırılması için bu tüzüğü hazırladınız, ön seçimi hileyle kaldırdınız. Özgür Özel, delegenin, üyenin oy hakkına ‘Oyuncak’ demiştir." dedi.

Özel'den yanıt: Beni kesinlikle biriyle karıştırıyor

Yarkadaş'ın sözlerine üzerine Kübra Par'a yanıt yollayan Özel "Tamamen gerçek dışı, beni kimle karıştırıyor bilmiyorum. Yalan atmayacağına inanıyorum, beni kesinlikle biriyle karıştırıyor. Genel Başkan’a ‘Ön seçim oyuncağını bunların elinden alalım’ sözünü reddediyorum. Ben katı bir ön seçimciyim" sözlerine yer verdi.