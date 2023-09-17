Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney sözleriyle ilgili Nagehan Alçı'nın iddiasına yorum yağdı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney'i kadın dövdüğünü söylemesiyle ilgili olarak yazar Nagehan Alçı'nın iddiası yeni bir tartışma başlattı. Şiddet konusunda Abdullah'ın söylediklerinin doğru olduğunu yazan Alçı, "Güney’e Farah Zeynep’le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Güney’in Kürt olması. Olayın özü bu" dedi.

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Yılmaz Güney’in ailesi ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasındaki gerilim büyüyor. Abdullah, Yılmaz Güney için “Sinemamızın kadın döven erkeği” demişti.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney’e sözleri nedeniyle yasal haklarını kullanacaklarını açıklayan Güney’in ailesine “Ok (Tamam) hakimi vurmak yok ama” diye yanıt verdi.

Tartışmalar sürerken yazar Nagehan Alçı, olaya farklı bir boyut kazandırdı. Alçı'ya göre Yılmaz Güney'e saldırı kampanyasının nedeni Kürt olması.

Alçı Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Şu an Hafter’in Libya’sında bir yandan da Yılmaz Güney tartışmalarını izliyorum. Şiddet konusunda aleyhine yazılanlar doğru. Bunlar defalarca da yazıldı. Fakat şu konjonktürde Güney’e Farah Zeynep’le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Güney’in Kürt olması. Olayın özü bu." ifadelerine yer verdi.

Yorum yağdı

Alçı'nın bu paylaşımının altına çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar Alçı'ya tepki gösterirken, kimileri de dalgaya alan değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Altaylı: Adi bir katil

Öte yandan Yılmaz Güney tartışmalarına katılan Fatih Altaylı'nın Güney hakkındaki eleştirileri çok konuşulacak. Altaylı, 23 yıl önce Güney tartışmaları üzerine Hürriyet'te kaleme aldığı yazısını kendi internet sitesindeki yazısına bir kez daha taşıdı:

"Yılmaz Güney kadın döven, entelektüel yönü zayıf, maço bir adam aslında. İlk eşi Nebahat Çehre’yi dayaktan geçiren, Çehre’nin kaçıp kurtulduğu bir adam. Hapisten kaçıp yurtdışına gitmesinin ise fikirle mikirle alakası yok. Adam katil. Bayağı bir katil. İçki masasında Yumurtalık Hákimi’ni vurmuş. Siyasi yön falan yok olayda. Adi bir katil. Sonra hapisten kaçıp yurtdışında tutunmak için kendine siyasi bir hava yaratmış. Sanki düşünce suçlusu gibi."