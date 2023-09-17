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İki otomobil virajda birbirine girdi: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İki otomobil virajda birbirine girdi: 4 yaralı

Aydın Efeler'de kontrolden çıkan iki otomobil virajda çarpıştı. Bir otomobil zeytin bahçesine uçtu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Efeler ilçesi Danişment Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle virajda 09 SG 272 plakalı ticari araç ile 09 HE 470 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarında bulunan zeytin bahçesine uçtu.

Yaklaşık 4 metrelik yükseklikten sürüklenen otomobil, zeytin ağacına çarparak durabildi. Kazada araçların içerisinde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobilde sıkışan bir kişiyi, sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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