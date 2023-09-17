BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  SAĞLIK

Biyonik kulak ameliyatı ile işitme yetileri tamamen geri kazanılabilir

Biyonik kulak ameliyatı ile işitme yetileri tamamen geri kazanılabilir

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, İşitme bozukluğu olan bireylerin ‘biyonik kulak ameliyatı’ sayesinde işitme yetilerini tamamen geri kazanabileceklerini söyledi.

Abone ol

Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından ‘İşitme Engelliler Haftası’ etkinliği gerçekleştirildi. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, bölüm doktorları ve Tıp Fakültesi bölümü öğrencileri, hastane lobisinde bir stant kurarak, vatandaşları işitmenin önemine karşı bilgilendirdi. İşitme testlerinin yapıldığı etkinlikte görünür ve ileri derecede işitme kaybı yaşayan kişilere biyonik kulak (koklear implant) ameliyatı hakkında bilgi verildi.

“Biyonik kulak ameliyatıyla işitme sorunlarına kalıcı çözüm sunuluyor”

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, toplumun işitme bilincini artırmak amacıyla stant açtıklarını belirtti. Özdemir, “İşitme bozukluğu olan bireyler için biyonik kulak ameliyatı sayesinde işitme yetilerini tamamen geri kazanabilirler. Yeni doğan bebekler, doğmuş oldukları kliniklerde işitme tarama testine tabi tutulur ve gerekli görülürse bu ameliyat uygulanır. Bu sayede, işitme sorunu yaşayan çocuklar, yaşıtları gibi duyabilir hale gelir ve normal yaşamlarına devam edebilirler” diye konuştu.

KBB Araştırma Görevlisi Dr. Levent Ay ise işitme kaybının çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde farklı zorluklara neden olabileceğine dikkat çekti. Ay, “İşitme kaybı şüphesi olan kişiler, en yakın kulak burun boğaz uzmanına başvurmalıdır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda uygun tedavi yöntemleri belirlenir. Çocuklarda ise işitme kaybı doğumdan sonra tespit edilirse, gerekli tedaviler uygulanır ve biyonik kulak ameliyatı gibi çözümlerle işitme yetileri geri kazandırılır” ifadelerine yer

ÖNCEKİ HABERLER
Milli kürekçiler, Balkan Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı!
Milli kürekçiler, Balkan Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı!
İki otomobil virajda birbirine girdi: 4 yaralı
İki otomobil virajda birbirine girdi: 4 yaralı
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu! İlk belirlemelere göre...
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu! İlk belirlemelere göre...
Barış Yarkadaş'ın iddiası olay oldu Özgür Özel'den cevap geldi
Barış Yarkadaş'ın iddiası olay oldu Özgür Özel'den cevap geldi
Gökhan Abur son yolculuğuna uğurlandı!
Gökhan Abur son yolculuğuna uğurlandı!
Amasya'da feci kaza! Otomobil yüklü tır bariyerlere çarpıp devrildi
Amasya'da feci kaza! Otomobil yüklü tır bariyerlere çarpıp devrildi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçileri zehirlendi!
Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçileri zehirlendi!
Karadenizde hamsinin kilogram fiyatı 50 liraya düştü!
Karadenizde hamsinin kilogram fiyatı 50 liraya düştü!
Alanya'da orman yangını! Alevler geniş alana yayıldı, havadan ve karadan müdahale ediliyor
Alanya'da orman yangını! Alevler geniş alana yayıldı, havadan ve karadan müdahale ediliyor
FETÖ'cü doktorla ilgili yeni korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Ümraniye ve Erenköy’deki bazı evler...
FETÖ'cü doktorla ilgili yeni korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Ümraniye ve Erenköy’deki bazı evler...
İzmir’de acil servisin önünde silahlı çatışma!
İzmir’de acil servisin önünde silahlı çatışma!
Galatasaray, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı!
Galatasaray, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı!