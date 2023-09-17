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Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı!

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

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Kaza, Teksan Sanayi Sitesi yakınlarında D200 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 TE 041 plakalı sedan aracın sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Savrulamaya başlayan araç yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere sert bir biçimde vuran aracın ön, arka ve yanlarında maddi hasar oluştu.

Kontrolden çıkan otomobilini yolun sağ tarafına yanaştıran sürücü olayda yara almadı. Olayın gerçekleştiği noktaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hasarlı araç çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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