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Dolandırıcılıktan 33 yıl cezası olan firari yakalandı!

Dolandırıcılıktan 33 yıl cezası olan firari yakalandı!

Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde çok sayıda vatandaşı dolandırdığı gerekçesiyle hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Şanlıurfa’da yakalandı.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.T.’nin Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Şüpheli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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