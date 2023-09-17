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İzmir'de aranan 3 mürettebattan kötü haber geldi

İzmir'de aranan 3 mürettebattan kötü haber geldi

İzmir'deki orman yangınına müdahale eden helikopter Tahtalı Barajı'na düştü. Helikopterin enkazı bulundu. Mürettebattan bir kişi kurtarıldı, aranan 3 mürettebattan acı haber geldi.

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İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ve su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterindeki 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan gece saatlerinde 1 mürettebat ise kurtarılmıştı.

3 mürettebatın cansız bedeni bulundu

Dün başlayan orman yangınına müdahale eden gece görüşlü helikopterlerden biri Tahtalı Barajı'na düşmüştü. 4 kişinin bulunduğu helikopterdeki bir kişi kurtarılmıştı. Gün ağarınca arama-kurtarma çalışmalarına hız verildi. Yapılan aramalarda helikopterdeki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

"Başımız sağ olsun"

Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan, X hesabından yaptığı paylaşımda helikopter mürettebatı için taziye mesajı yayınlayarak "Menderes'imizde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan orman yangınına müdahale ederken baraja düşen helikopterimizdeki 3 mürettebatımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Mürettebatımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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