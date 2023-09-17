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Kütahya'da 4 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı

Kütahya'da 4 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar, bir kişiden 4 milyon TL dolandırdı.

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İlçeye bağlı bir köyde yaşayan yurtdışından emekli A.K. (79) dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Gediz polisinin yoğun çalışmaları sonrasında 3 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldılar.

Geçtiğimiz günlerde yaşlı adamı arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, “FETÖ operasyonu yapılacak. Devlete yardımınız lazım. Bu konudan kimseye bahsedemezsiniz, çok gizli operasyon” diyerek kandırdılar.

Bu konuda kendisine sürekli bilgilendirme mesajları geldiğini belediye anonslarından duymasına rağmen şahısların kendisini kandırdığını söyleyen A.K. eşi ile birlikte 1 kilo altın ve 70 bin Euro parasını Gediz Devlet Hastanesi civarında yabancı uyruklu üç kişiye teslim etti. Bununla da yetinmeyen A.K. ayrıca aracını Uşak’ta bulunan bir galericiye götürerek 410 bin liraya satarak dolandırıcıların verdiği Iban'a havale etmesini istedi. Araba parasını da gönderen yaşlı adam operasyonun 15 Eylül’de biteceğini ve tüm gönderdiği paraları ve altınları geri alacağını söylediklerini fakat geri aranmadığı belirterek polise başvurdu.

Gediz polisi yaptığı çalışmalar sonrası H.E.H (20), R.E. (26), M.H.B. (22) isimli 3 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Şahısların Emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adliyede sorguları devam ediyor. Olayla ilgili Gediz polisinin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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