Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, Antalyaspor'la oynanan lig maçının henüz ilk dakikalarında sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi.Abone ol
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Maçın henüz ilk dakikalarında ise sarı-lacivertli takıma Cengiz Ünder'den kötü haber geldi.
Yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu maçın başında sakatlık geçirdi.
Kasığından sakatlandı
26 yaşındaki futbolcu, maçın 3. dakikasında top sürerken kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisini yere bıraktı. Sahada yapılan kontrollerin ardından Cengiz Ünder, oyuna devam edemedi.
Cengiz'in yerine 5. dakikada İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.
Samsunspor maçında da sakatlanmıştı
Hücum oyuncusu, daha önce ligin 2. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında sakatlık geçirerek oyun kenarına alınmıştı.