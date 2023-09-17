BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  DÜNYA

Miçotakis: Türkiye ile diyalog kanallarının açık olması önemli

Miçotakis: Türkiye ile diyalog kanallarının açık olması önemli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının açık olmasının önemine işaret ederek, "Geçmişten gelen sorunların bir anda çözülmesini beklemeyelim ama anlaşmazlık olduğunda hangi konuda anlaşamadığımızı medeni bir şekilde ortaya koymada ve radikal söylemlere yol açmamada uzlaşalım." dedi.

Abone ol

Miçotakis, bu yıl 87'ncisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamındaki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki uzlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Adalet Divanına gidilmesinin henüz uzak göründüğünü belirten Miçotakis, "Türkiye ile her düzeyde diyalog kanallarının yeniden açılmasının son derece olumlu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler düzeyinde görüşmenin yanı sıra bakanlar ve bakan yardımcıları arasındaki görüşmelerin de önemli olduğunu belirterek, güven artırıcı tedbirler ve pozitif gündemin de görüşülmesinin ikili ilişkiler açısından faydalı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Batı ile yakınlaşmasında fayda olacağını savunan Miçotakis, Yunanistan'ın son yıllarda, Türkiye-Avrupa yakınlaşmasının Yunanistan ile ilişkilerde normalleşmeden geçtiğini vurgulayan bir dış politika benimsediğini ifade etti.

Miçotakis, "Geçmişten gelen sorunların bir anda çözülmesini beklemeyelim ama anlaşmazlık olduğunda hangi konuda anlaşamadığımızı medeni bir şekilde ortaya koymada ve radikal söylemlere yol açmamada uzlaşalım." diye konuştu.

Türkiye ile süregelen sorunların çözümü için girilecek müzakerelerde ödün verilip verilemeyeceği sorulan Miçotakis, "Hiçbir müzakerede hiçbir taraf taleplerinin yüzde 100'ünü elde edemez." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'nin yerel seçim temasını açıkladı
MHP'nin yerel seçim temasını açıkladı
Kırmızı bültenle aranan Hollandalı Bignan İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Hollandalı Bignan İstanbul'da yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi
İzmir'de aranan 3 mürettebattan kötü haber geldi
İzmir'de aranan 3 mürettebattan kötü haber geldi
Kütahya'da 4 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı
Kütahya'da 4 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı
Eskişehir'de kontrolden çıkan 2 otomobil birbirine girdi!
Eskişehir'de kontrolden çıkan 2 otomobil birbirine girdi!
Fanatik Yahudiler, polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Fanatik Yahudiler, polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti!
Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti!
Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli adamı 4 milyon TL dolandırdılar
Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli adamı 4 milyon TL dolandırdılar
Sakarya'da denize giren 14 yaşındaki çocuk dalgalar arasında kayboldu
Sakarya'da denize giren 14 yaşındaki çocuk dalgalar arasında kayboldu
Fenerbahçe, Antalyaspor'u üç golle geçti
Fenerbahçe, Antalyaspor'u üç golle geçti