MHP'nin yerel seçim temasını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yerel seçimler öncesinde "2024'e doğru diyar diyar Anadolu" temasıyla çalışmalara hız vereceklerini söyledi.

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Semih Yalçın, partisinin İzmir İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen olağan kongreye katıldı.

Yalçın, yaptığı konuşmada, partisinin il ve ilçe kongrelerini gerçekleştirirken gelecek yıl mart ayındaki yerel seçimlere de hazırlandığını dile getirdi.

Bahçeli'nin talimatıyla çalışmalar başladı

Partinin yerel seçim hazırlıklarının Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başladığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Partimiz, her seçim döneminde olduğu gibi erkenden yol almaktadır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlanırken öncelikli hedefimiz merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında tam uyum sağlanmasıdır. Teşkilatlarımız olarak '2024’e doğru diyar diyar Anadolu' temasıyla çalışmalara hız vereceğiz. İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu geleceğe ulaşacağız. Merkezden yerele umuda doğru yol alacağız. Partimizin Türk dünyası ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini de gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu amaca ulaşmanın stratejik formülünün, 'Merkezden yerele tek yürek olmuş Türkiye'nin gerçekleşmesine bağlı olduğu' tespitini hatırımızda tutacağız."

Seçimlerin ardından CHP ve İYİ Partide siyasi çalkantıların yaşandığını kaydeden Yalçın, "Milletten aldıkları ders karşısında vurgun yemiş balık gibi istikametlerini ve konumlarını kaybeden muhalefet partilerinin yerel seçimlerde millete kendilerini beğendirebilmek için çevirdikleri yeni dümenleri ibretle izliyoruz. Mağlup muhalefet partilerinin, birbirlerine düşmüş gibi görünseler de seçimler yaklaştıkça sağanak yağmura yakalanmış koyunlar misali tekrar birbirlerine sokulmak zorunda kalacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın ilke ve programları doğrultusunda büyük bir ciddiyet ve tutarlılıkla yollarında ilerlediklerini ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Partimiz, kurulduğu tarihten bu yana siyasette izhar ettiği tutarlılık ve sorumluluk bilincinden bugüne kadar taviz vermeden günümüze erişmiştir. Bugün de bundan sonra da verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız. Tavır ve hareketlerimizi köklü prensiplerimiz doğrultusunda belirlemeyi sürdüreceğiz. Millete efendilik taslayanlara inat milletimizin hizmetinde olacağız. Milli iradeyi küçümseyenlere yeni bir demokrasi ve sandık dersi vermek için var gücümüzle çabalayacağız. MHP’nin, yerel seçimlerde milletimizin yüksek teveccühüne mazhar olacağına ve büyük bir başarıyla sandıktan çıkacağımıza inanıyoruz. Bütün teşkilatlarımızın bu inanç ve şuur içinde, yeni bir seçim zaferine imza atmak üzere genel merkezimizle büyük bir uyum içinde çalışacağından eminiz. Zafer, Hakk'a ve hakikate inananlarındır."

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de İzmir'deki Türk milliyetçileri olarak Cumhur İttifakı ve MHP'nin zaferi için hedeflerinin "istikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu geleceğe" ulaşmak olduğunu söyledi.

Şahin yeniden seçildi

Tek listeyle gidilen seçimde Veysel Şahin, yeniden başkanlığa getirildi.

Şahin başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Abdullah Şahin, Adil Özyiğit, Adnan Şeker, Ahmet Coşar, Ali Osman Sarıkaya, Alpaslan Dalan, Alper Arapoğlu, Alper Kırkpınar, Avni Güngüler, Bekir Sıtkı Hastürk, Cihan Demir, Cumhur Bulut, Emre Balcı, Fatih Taş, İbrahim Uğur, İdris Gürkan Öztürker, İzzet Akgün, Kenan Yeşiloğlu, M.Emre Tayyar, Osman Ölmez, Mehmet Ak, Mehmet İbrim, Namık Tunçer, Ömer Fatih Şimdi, Rüştü Nayır, Sabri Çoruh, Sezgin Çalışkan, Sıtkı Esen, Süleyman Akar, Süleyman Bozkurt, Serdar Seçgin ve Veysel Ağlayan."