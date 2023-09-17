BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Abone ol

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yad ediyorum. Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi
İzmir'de aranan 3 mürettebattan kötü haber geldi
İzmir'de aranan 3 mürettebattan kötü haber geldi
Kütahya'da 4 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı
Kütahya'da 4 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı
Eskişehir'de kontrolden çıkan 2 otomobil birbirine girdi!
Eskişehir'de kontrolden çıkan 2 otomobil birbirine girdi!
Fanatik Yahudiler, polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Fanatik Yahudiler, polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti!
Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti!
Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli adamı 4 milyon TL dolandırdılar
Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli adamı 4 milyon TL dolandırdılar
Sakarya'da denize giren 14 yaşındaki çocuk dalgalar arasında kayboldu
Sakarya'da denize giren 14 yaşındaki çocuk dalgalar arasında kayboldu
Fenerbahçe- Antalyaspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe- Antalyaspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
İklim aktivistlerinden tarihi Brandenburg Kapısı'na boyalı saldırı!
İklim aktivistlerinden tarihi Brandenburg Kapısı'na boyalı saldırı!
Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı!
Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı!
Diyarbakır'da da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" vardı
Diyarbakır'da da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" vardı