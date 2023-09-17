BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL

Kırmızı bültenle aranan Hollandalı Bignan İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Hollandalı Bignan İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti ve örgüt kurmak suçlarından aranan ve hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Hollanda vatandaşı Isaac Bignan, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından aranan ve hakkında Hollanda ve Belçika makamlarınca çıkarılan Kırmızı Bülten bulunan Hollanda vatandaşı Isaac Bignan'ı  13 Eylül'de düzenlenen operasyonda yakaladı. Bignan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından aranan ve hakkında Hollanda ve Belçika makamlarınca çıkarılan Kırmızı Bülten bulunan Hollanda vatandaşı Isaac Bignan’ı 13.06.2023 tarihinde yakalamış, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Adı geçen şahıs, 15.09.2023 günü yurtdışı çıkış yasağı tedbiri ve ev hapsi şartıyla mahkemece salıverilmiştir.

Bahse konu şahsın tahliyesi sonrasında ev hapsini ihlal ederek kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine, Büyükçekmece İlçesinde bulunduğu adres çevresinde tedbir alınmış, şahıs ikametinden ayrılarak araçla kaçmak üzere hareket ettiği esnada ekiplerimizce yeniden gözaltına alınmıştır.

Emniyette işlemleri tamamlanarak 16.09.2023 tarihinde yeniden İstanbul Çağlayan Adliyesine sevk edilen Isaac Bignan nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi
İzmir'de aranan 3 mürettebattan kötü haber geldi
İzmir'de aranan 3 mürettebattan kötü haber geldi
Kütahya'da 4 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı
Kütahya'da 4 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı
Eskişehir'de kontrolden çıkan 2 otomobil birbirine girdi!
Eskişehir'de kontrolden çıkan 2 otomobil birbirine girdi!
Fanatik Yahudiler, polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Fanatik Yahudiler, polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti!
Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti!
Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli adamı 4 milyon TL dolandırdılar
Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli adamı 4 milyon TL dolandırdılar
Sakarya'da denize giren 14 yaşındaki çocuk dalgalar arasında kayboldu
Sakarya'da denize giren 14 yaşındaki çocuk dalgalar arasında kayboldu
Fenerbahçe- Antalyaspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe- Antalyaspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
İklim aktivistlerinden tarihi Brandenburg Kapısı'na boyalı saldırı!
İklim aktivistlerinden tarihi Brandenburg Kapısı'na boyalı saldırı!
Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı!
Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı!