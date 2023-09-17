Kırmızı bültenle aranan Hollandalı Bignan İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti ve örgüt kurmak suçlarından aranan ve hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Hollanda vatandaşı Isaac Bignan, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından aranan ve hakkında Hollanda ve Belçika makamlarınca çıkarılan Kırmızı Bülten bulunan Hollanda vatandaşı Isaac Bignan'ı 13 Eylül'de düzenlenen operasyonda yakaladı. Bignan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından aranan ve hakkında Hollanda ve Belçika makamlarınca çıkarılan Kırmızı Bülten bulunan Hollanda vatandaşı Isaac Bignan’ı 13.06.2023 tarihinde yakalamış, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Adı geçen şahıs, 15.09.2023 günü yurtdışı çıkış yasağı tedbiri ve ev hapsi şartıyla mahkemece salıverilmiştir.

Bahse konu şahsın tahliyesi sonrasında ev hapsini ihlal ederek kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine, Büyükçekmece İlçesinde bulunduğu adres çevresinde tedbir alınmış, şahıs ikametinden ayrılarak araçla kaçmak üzere hareket ettiği esnada ekiplerimizce yeniden gözaltına alınmıştır.

Emniyette işlemleri tamamlanarak 16.09.2023 tarihinde yeniden İstanbul Çağlayan Adliyesine sevk edilen Isaac Bignan nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.