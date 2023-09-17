Teknik direktör maç esnasında fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Manisa FK maçı sırasında fenalaştı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Giresunspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarının oynandığı anlarda Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan fenalaştı.
Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından saha içerisine giren ambulansta deneyimli teknik adama müdahale edildi.
Bir süre ambulans içinde tedavisi süren Mustafa Kaplan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.