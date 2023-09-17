Trabzonspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş Akyazı'da karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in 5. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor ile Beşiktaş derbi maçta kozlarını paylaşacak.

Akyazı'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş (CANLI SKOR)

İki takımın son durumu

Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.

Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.

Eksikler bulunuyor

Trabzonspor'da Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, M. Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Visca, Onuachu

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Rebic, Cenk Tosun