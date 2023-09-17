İsmail Kartal'dan flaş 6 numara cevabı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-2'lik Antalyaspor galibiyetinin ardundan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Milli maç arasında gerçekten takım olarak çok iyi hazırlandık. Sakatlarımız düzeldi. Bugünkü maça çok iyi başlayamadık. Maçın başında Cengiz’in sakatlanmasıyla İrfan girene kadar 10 kişi oynadık. Rakibin pozisyonlara girmesiyle oyuncularımız demoralize oldu. Daha sonra gol yedik. Cevap verdik ilk yarı 1-1 bitti. Devre arasında ikinci yarı bizim daha güçlü kalarak daha iyi pozisyonlar üretebileceğimizi ve maçı kazanabileceğimizi oyuncularımıza anlattım. Oyunun kontrolü bizdeydi. İki takım da pozitif futbol oynadı. Bugün kazanmasını bildik. Kazandığımız için oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.

"Bizim oyun felsefemiz futbol oynamak"

6 tane net pozisyonları olduğunu belirten Kartal, "Bizim takımımız bu değil. Ama topla biz daha çok oynamışız. 6 tane net pozisyonumuz var. Rakibin 2 tane var. Bunlar telafi edebileceğimiz şeyler. Bizi oyun felsefemiz tamamen futbol oynamak. Topun bizde kalmasını istiyoruz. Futbolda sürekli her istediğimiz olacak diye bir şey yok. Ferdi sakatlıktan ilk maçına çıktı. Top bizdeyken iyiydi ama rakiple ikili mücadelede ufak tefek problemlerimiz oldu. İkinci yarı çok daha iyi oynadık ve net pozisyonlar bulduk. Rakibin 90 dakikayı enerjiyle tamamlayamayacağını düşündük” ifadelerini kullandı.

"6 numara tabii ki gerekiyordu ama olmadı"

6 numara transferi hakkında konuşan İsmail Kartal, "Başkanımız ve yöneticilerimiz 6 numara için çok uğraştı. Bize katkı sağlayacak oyuncu alacağız dedim. Almak için oyuncu almayacağız dedim. Başkanımıza yaptığı transferler için teşekkür ediyorum. 6 numara tabii ki olması gerekiyordu ama olmadı. Biz almak için oyuncu almayacağız. Bizim B planımız var. Nasıl Jayden’ı oynatarak performans aldık. 6 numarada oynayacak İsmail var, Crespo var, Miha Zajc var" sözlerini diye konuştu.

"Oyuncularımızı koruyarak en iyi verimi almaya çalışıyoruz"

İsmail Kartal, milli takıma giden oyuncularla ilgili ise "Takım olarak 14 tane oyuncum milli takıma gidiyor. Süper Lig’de 14 tane futbolcusu milli takıma giden başka takım var mı. Milli takımdan geliyorlar Avrupa Kupası maçları 3 günde 1 maç oynayacağız. Objektif konuşmalıyız. Biz oyuncularımızı koruyarak onlardan en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Rotasyon yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularım bugün elinden geleni yaptı. Çok fazla maç oynuyoruz. Bunun için de zamana ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Mücadelenin hakemi hakkında kısa bir değerlendirme yapan Kartal, “Ara ara böyle şeyler oluyor. Hakemin takdir hakkıdır” diyerek sözlerini noktaladı.